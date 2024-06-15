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Психолог предупредила об опасности игры Hamster Kombat для детской психики
Наумова предупредила, что если у ребенка появится сверхидея собрать как можно больше монет, то ради этой цели он может отказаться от сна и общения.

Увлечение игрой Hamster Kombat, которая встроена в Telegram и быстро набирает популярность у пользователей, может привести к проблемам с психикой. Об этом предупредила детский психолог Наталья Наумова, пишут «Известия».

Участники игры получают внутриигровые монеты, которые впоследствии надеются обменять на реальные деньги.

Наумова предупредила, что если у ребенка появится сверхидея собрать как можно больше монет, то ради этой цели он может отказаться от сна и общения. Это грозит перенапряжением нервной системы, срывами, а также развитием психических заболеваний.

Чтобы избежать подобных зависимостей, родителям следует по максимуму разнообразить досуг ребенка.

«Выбирать для него увлечения, в которых он будет чувствовать себя значимым, будет находиться в окружении единомышленников, которые будут его ценить и хорошо к нему относиться», — посоветовала психолог.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг отметил, что у детей и подростков зависимость от гаджетов быстрее возникает в силу незрелости их психики, а также отсутствия соответствующего примера родителей.

Ранее в соцсетях сообщили, что 14-летний школьник из Тюмени попал в психиатрическую больницу из-за игры Hamster Kombat. Подросток настолько увлекся игровым процессом, что забыл о сне и стал ловить галлюцинации. Мальчик заводил будильники каждые три часа и просыпался среди ночи, чтобы покликать на хомяка и набрать очки.