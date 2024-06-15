Под Челябинском в ДТП погибли непристегнутые водитель и пассажирка

Два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Челябинской области, сообщила региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале в субботу, 15 июня.

По данным ведомства, авария произошла около 7:15 на 1689-м километре автотрассы Москва — Челябинск. Водитель грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, следовавшей в противоположном направлении.

В результате аварии в легковушке погибли водитель и пассажирка, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ребенок был в детском кресле и пристегнут, он получил травмы и был госпитализирован. Водитель большегруза также попал в больницу.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.