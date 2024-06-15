Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
24°
Вск, 16
24°
Пнд, 17
27°
ЦБ USD 89.07 0.86 15/06
ЦБ EUR 95.15 0.32 15/06
Нал. USD 79.45 / 150.00 15/06 08:00
Нал. EUR 85.00 / 155.00 15/06 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
Вчера 12:46
1 312
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
5 866
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
6 863
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
5 890
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Под Челябинском в ДТП погибли непристегнутые водитель и пассажирка

Два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Челябинской области, сообщила региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале в субботу, 15 июня.

По данным ведомства, авария произошла около 7:15 на 1689-м километре автотрассы Москва — Челябинск. Водитель грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, следовавшей в противоположном направлении.

В результате аварии в легковушке погибли водитель и пассажирка, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ребенок был в детском кресле и пристегнут, он получил травмы и был госпитализирован. Водитель большегруза также попал в больницу.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.