В зоне СВО погиб житель Рязанской области Владимир Подольцов

Погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было 42 года.

В зоне СВО погиб житель Рязанской области Владимир Подольцов. Об этом сообщил глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин на своей странице «Вконтакте».

Владимир родился в селе Польное Конобеево. 20 апреля этого года он подписал контракт с Минобороны. Службу проходил в звании рядового, наводчиком-оператором 2 танковой роты, танкового батальона.

Погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было 42 года.