В Старожиловском районе женщина похитила у пенсионерки 700 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело. Прокуратур добивается возмещения ущерба, причиненного пожилой женщине.

В Старожиловском районе женщина похитила у пенсионерки 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 78-летней жительнице Старожилова позвонили мошенники. Они убедили ее передать курьеру 70 тысяч рублей. Курьером оказалась 39-летняя местная жительница. Ее задержали.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратур добивается возмещения ущерба, причиненного пожилой женщине.