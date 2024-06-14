В Старожиловском районе женщина похитила у пенсионерки 700 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело. Прокуратур добивается возмещения ущерба, причиненного пожилой женщине.
В Старожиловском районе женщина похитила у пенсионерки 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, 78-летней жительнице Старожилова позвонили мошенники. Они убедили ее передать курьеру 70 тысяч рублей. Курьером оказалась 39-летняя местная жительница. Ее задержали.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратур добивается возмещения ущерба, причиненного пожилой женщине.