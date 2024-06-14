В Рязанском районе остановили 11-летнего мальчика за рулем скутера

На подростка составили административный материал, по которому предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

В Рязанском районе остановили 11-летнего мальчика за рулем скутера. Об этом сообщает пресс-служба рязанской ГАИ.

Инцидент произошел в селе Льгово Рязанского района, вблизи дома 35 по улице Новая.

На подростка составили административный материал, по которому предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Родителям ребенка выдали уведомление о недопущении действий создающих условия для совершения административных правонарушений, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.