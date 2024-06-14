В Рязанской области жители деревни остались без света из-за грозы

Отмечается, что после грозы, прошедшей в регионе 13 июня, жители деревни Высокое остались без света. Из-за сильного ветра населенный пункт был полностью обесточен.

В Рязанской области жители деревни остались без света из-за грозы. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что после грозы, прошедшей в регионе 13 июня, жители деревни Высокое остались без света. Из-за сильного ветра населенный пункт был полностью обесточен.

По словам очевидцев, во многих населенных пунктах района в этот день также не было света.

Напомним, в Рязани из-за грозы затопило дороги. Вода подтопила магазин в Песочне, а также несколько многоэтажек.