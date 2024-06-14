Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
19°
Сбт, 15
23°
Вск, 16
25°
ЦБ USD 88.21 -0.81 14/06
ЦБ EUR 94.83 -0.91 14/06
Нал. USD 80.00 / 150.00 14/06 14:56
Нал. EUR 85.00 / 155.00 14/06 14:56
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
2 часа назад
235
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
5 154
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
6 147
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
5 191
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области жители деревни остались без света из-за грозы
Отмечается, что после грозы, прошедшей в регионе 13 июня, жители деревни Высокое остались без света. Из-за сильного ветра населенный пункт был полностью обесточен.

В Рязанской области жители деревни остались без света из-за грозы. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что после грозы, прошедшей в регионе 13 июня, жители деревни Высокое остались без света. Из-за сильного ветра населенный пункт был полностью обесточен.

По словам очевидцев, во многих населенных пунктах района в этот день также не было света.

Напомним, в Рязани из-за грозы затопило дороги. Вода подтопила магазин в Песочне, а также несколько многоэтажек.