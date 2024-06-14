В Рязани отслеживают прогноз погоды во избежание затопления улиц

За неделю выпало рекордное количество осадков, не все ливневки справились с таким объемом воды.

В Рязани отслеживают прогноз погоды во избежание затопления улиц. Об этом заявил замначальника дорожного управления и транспорта Дмитрий Наумов. Его слова передает Telegram-канал «МЦУ Рязань».

На некоторых участках дорог в областном центре пропускная способность ливневой канализации не справляется с объемом воды. Это прежде всего касается дорожных низин, где после дождей вода поднимается до уровня бордюров и выше. На таких участках коммунальные службы оперативно принимают необходимые меры по устранению последствий стихии. Чтобы обеспечить безопасность проезда в таких местах, специалисты используют систему перекачки воды.

Сотрудники коммунальных служб следят за прогнозом погоды, чтобы быть готовыми к любым её капризам и не допустить водного коллапса на городских магистралях.