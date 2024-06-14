В России резко вырастут цены на автомобили и запчасти
Это связано с санкциями против Мосбиржи.
В России резко вырастут цены на автомобили и запчасти после объявления санкций против Мосбиржи. Об этом пишет портал «AutoNews».
Теперь сделки с долларом и евро теперь будут осуществляться на внебиржевом рынке.
В Российской ассоциации дилеров заявили, что ожидают эмоционального всплеска цен на автомобили.
Как отметили в Центробанке, биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар и станет ориентиром для участников рынка.