В России резко вырастут цены на автомобили и запчасти

Это связано с санкциями против Мосбиржи.

В России резко вырастут цены на автомобили и запчасти после объявления санкций против Мосбиржи. Об этом пишет портал «AutoNews».

Теперь сделки с долларом и евро теперь будут осуществляться на внебиржевом рынке.

В Российской ассоциации дилеров заявили, что ожидают эмоционального всплеска цен на автомобили.

Как отметили в Центробанке, биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар и станет ориентиром для участников рынка.