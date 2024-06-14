В Нальчике задержали рязанца за мошенничество

Возбуждено уголовное дело.

В Нальчике задержали рязанца за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба по региону.

Отмечается, что в полицию обратился 38-летний мужчина и сообщил, что его неизвестный обманул на 33 000 рублей.

По данным пострадавшего, он сделал заказ на сайте по продаже косметики на 3 000 рублей и получил его своевременно.

Позже у этого же продавца мужчина оформил покупку уже на 33 000 рублей. Однако товары он не получил, а поставщик перестал выходить на связь.

Личность преступника установили. Им оказался 31-летний житель Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело.