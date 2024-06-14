В музыкальном театре состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медработника

В рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника, представители четырех трудовых семей отмечены Знаками Профсоюза «За верность и служение медицине», а также памятными призами за участие в профсоюзном конкурсе «Семья. Медицина. Традиция».

Организаторами праздничной встречи выступили Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ и министерство здравоохранения Рязанской области.

Медиков с профессиональным праздником поздравили губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель председателя Рязанской облдумы Николай Макариков, депутат Рязанской гордумы, ректор РязГМУ Роман Калинин, министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Нагрудные знаки Профсоюза «За верность и служение медицине» представителям медицинских династий Соловьёвых-Подзоровых, Исаковых, Ананьиных-Салтан, Киселёвых вручила председатель областной организации Профсоюза Наталья Шамбазова.

«Мне сегодня выпала большая честь поздравить представителей медицинских династий с их профессиональным праздником. Нам хотелось бы, чтобы каждый ваш день, уважаемые коллеги, был наполнен успехами. От всей души желаю вам удачи, благополучия, любви, здоровья», — пожелала Наталья Шамбазова.

Напомним, что представители этих семей стали участниками областного профсоюзного творческого конкурса «Семья. Медицина. Традиция». Он проводился в целях повышения престижа профессии медицинского работника, укрепления профсоюзного сообщества, популяризации творческой семейной деятельности.