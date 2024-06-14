В Москве педофил напал на девочку в лифте

В Москве педофил напал на девочку в лифте. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

13 июня восьмиклассница возвращалась домой на Краснодарской улице. Дверь ее подъезда открыл незнакомый мужчина и сказал, что ему плохо, попросил вызвать скорую и облокотился на ее плечо.

«Потом он сказал, что его друг живет в этом подъезде, и попросил проводить до его квартиры», — уточнил собеседник канала.

Несовершеннолетняя помогла мужчине зайти в подъезд и стала вызывать медиков. В этот момент злоумышленник вызвал лифт и затащил девочку в него. Там педофил начал приставать к ней, а затем душить.

Школьница начала отбиваться, смогла выбежать из лифта и стала звать на помощь. Крики услышала ее мать. Она вышла из квартиры, а педофил стремительно скрылся.

Родители девочки вызвали полицию. Напавшего задержали в этот же день. Выяснилось, что ранее он был судим за убийство и кражу.