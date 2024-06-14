В Москве безработный мужчина избил 17-летнюю девушку в метро

В Москве безработный мужчина избил 17-летнюю девушку в метро. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В вестибюле станции „Текстильщики“ Большой кольцевой линии метрополитена мужчина, не желая оплачивать проезд, прошел через турникет за 17-летней девушкой. Та сделала ему замечание и попыталась остановить. В ответ правонарушитель несколько раз толкнул ее и ударил по голове, после чего скрылся», — написала Волк.

Пострадавшая обратилась в медицинскую организацию. Полицейские по горячим следам установили местонахождение подозреваемого и задержали его неподалеку от станции метро «Текстильщики». 25-летний безработный был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.