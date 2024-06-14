В Ленобласти мужчина убил невесту перед свадьбой

В Ленобласти мужчина убил невесту перед свадьбой. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Трагедия произошла в Гатчине вечером 13 июня. 35-летний жених сам позвонил в полицию и заявил, что расправился со своей возлюбленной.

Мужчина рассказал, что перед свадьбой пара стала часто ругаться. Жених сильно ревновал невесту. Тем вечером произошел очередной конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил девушку по лицу, а потом несколько раз пнул в живот. Когда пострадавшая потеряла сознание, жених отнес ее в коридор и пошёл спать.

Проснулся мужчина от хрипов. Он немного протрезвел и понес девушку в ванную, чтобы привести в чувство и отмыть от крови. Но та скончалась на руках ревнивца.