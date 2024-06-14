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В 17 населенных пунктах Шацкого района на три дня отключат газ
Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В 17 населенных пунктах Шацкого района на три дня отключат газ. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань».

Ресурса не будет с 8:00 18 июня до 17:00 20 июня в связи с ремонтными работами газопровода в следующих населенных пунктах:

  • с. Каверино;
  • с. Большое Агишево;
  • с. Малое Агишево;
  • с. Сново-Здорово;
  • с. Кучасьево;
  • д. Наша;
  • с. Темешево;
  • с. Аксельмеево;
  • с. Ямбирно;
  • с. Инная Слобода;
  • с. Лесная Слобода;
  • с. Красный Холм;
  • д. Ужово;
  • д. Кормилица;
  • с. Новоселки;
  • с. Купля;
  • с. Шаморга.

Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.