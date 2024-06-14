В 17 населенных пунктах Шацкого района на три дня отключат газ
Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
В 17 населенных пунктах Шацкого района на три дня отключат газ. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань».
Ресурса не будет с 8:00 18 июня до 17:00 20 июня в связи с ремонтными работами газопровода в следующих населенных пунктах:
- с. Каверино;
- с. Большое Агишево;
- с. Малое Агишево;
- с. Сново-Здорово;
- с. Кучасьево;
- д. Наша;
- с. Темешево;
- с. Аксельмеево;
- с. Ямбирно;
- с. Инная Слобода;
- с. Лесная Слобода;
- с. Красный Холм;
- д. Ужово;
- д. Кормилица;
- с. Новоселки;
- с. Купля;
- с. Шаморга.
Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.