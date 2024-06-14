В 17 населенных пунктах Шацкого района на три дня отключат газ

Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В 17 населенных пунктах Шацкого района на три дня отключат газ. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань».

Ресурса не будет с 8:00 18 июня до 17:00 20 июня в связи с ремонтными работами газопровода в следующих населенных пунктах:

с. Каверино;

с. Большое Агишево;

с. Малое Агишево;

с. Сново-Здорово;

с. Кучасьево;

д. Наша;

с. Темешево;

с. Аксельмеево;

с. Ямбирно;

с. Инная Слобода;

с. Лесная Слобода;

с. Красный Холм;

д. Ужово;

д. Кормилица;

с. Новоселки;

с. Купля;

с. Шаморга.

Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.