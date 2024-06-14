Умер рязанский журналист Александр Абрамов

Абрамов скончался после продолжительной болезни.

Умер рязанский журналист Александр Абрамов. Об этом сообщили его коллеги.

Абрамов скончался после продолжительной болезни.

Мужчина работал в качестве корреспондента, ответственного секретаря, заместителя редактора, редактора в ТОО ТПФ «50/50» (Москва), рекламном агентстве «Край», областном журнале «Рязаночка», на радиоканале «Встреча на Почтовой», в газете «Аргументы и Факты — Рязань», газете «Вечерняя Рязань».

С декабря 2019 года был сотрудником редакции «Рязанских ведомостей».

Фото с личной страницы Александра Абрамова «Вконтакте».