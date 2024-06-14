Рязанских врачей, преподавателей и студентов РязГМУ поздравили с днем медработника

В пятницу, 14 июня, в РязГМУ рязанских врачей, преподавателей и студентов поздравили с днем медицинского работника. На мероприятии присутствовали губернатор Павел Малков, зампред рязанской областной думы Николай Макариков и главный федеральный инспектор по региону Михаил Максимов.

В пятницу, 14 июня, в РязГМУ рязанских врачей, преподавателей и студентов поздравили с днем медицинского работника. На мероприятии присутствовали губернатор Павел Малков, зампред рязанской областной думы Николай Макариков и главный федеральный инспектор по региону Михаил Максимов.

Павел Малков поздравил студентов и научно-преподавательский состав, отметив, что они двигают медицину региона вперед. По словам губернатора, рязанский медвуз один из лучших в стране — это подтверждают рейтинги. Он отметил, что сфера здравоохранения его личный приоритет, и он уверен, что медицина должна выйти на принципиально новый уровень.

«Ничего нет важнее спасения жизни и здоровья людей. Вижу и очень ценю вашу работу, горжусь каждым достижением. Мы строим, ремонтируем, обновляем оборудование, парк автомобилей, скорых медицинских машин, внедряем новые методики диагностики и лечения», — отметил Малков.

Губернатор рассказал, что за прошлый год в области открыли 15 новых ФАПов, в этом году построят еще 31 ФАП и две амбулатории. Планируют создать современный плазмоцентр на базе станции переливания крови. Павел Малков подчеркнул, что за последний год закупили 116 новых машин скорой помощи, обновили больше половины парка всех автомобилей. По словам губернатора, результатом работы стали снижение смертности от онкологии и сокращение вдвое смертности среди младенцев в регионе.

Зампред рязоблдумы Макариков отдельно поблагодарил врачей и медсестер, которые помогают воинам СВО.

«От лица всех депутатов рязанской областной думы поздравляю вас с этим общенародным праздником — днем медицинского работника! Областная дума в своей работе делает все, чтобы медицина в Рязани развивалась. Я хотел бы, чтобы органы исполнительной и законодательной власти почаще читали клятву Гиппократа и делали соответствующие выводы. Дело в том, что мы часто говорим, что врач обязан и должен. Но в клятве говорится и об обязательствах общества перед врачами», — рассказал Николай Макариков.

На мероприятии медработникам вручили награды, почетные и нагрудные знаки, грамоты и медали, в том числе памятные знаки губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской».