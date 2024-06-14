Россиянам напомнили о подорожании пошлины за оформление загранпаспорта
С 1 июля пошлина за оформление загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей. Пошлина за для ребенка составит 3 тысячи.
Россиянам напомнили о подорожании пошлины за оформление загранпаспорта. Об этом сообщает «Газета.ру».
С 1 июля пошлина за оформление загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей. Пошлина за для ребенка составит 3 тысячи.
Вместе с паспортами подорожало также оформление ряда документов для иностранных граждан:
- Оформление приглашения в РФ для иностранного гражданина, на основании которого выдается виза, подорожало до 960 рублей,
- Пошлина за получение вида на жительство вырастет с 5 до 6 тысяч,
- Плата за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ составит 420 рублей, а за выдачу иностранному гражданину разрешения на временное проживание — 1920 рублей.