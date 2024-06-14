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Россиянам напомнили о подорожании пошлины за оформление загранпаспорта
С 1 июля пошлина за оформление загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей. Пошлина за для ребенка составит 3 тысячи.

Россиянам напомнили о подорожании пошлины за оформление загранпаспорта. Об этом сообщает «Газета.ру».

С 1 июля пошлина за оформление загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей. Пошлина за для ребенка составит 3 тысячи.

Вместе с паспортами подорожало также оформление ряда документов для иностранных граждан:

  • Оформление приглашения в РФ для иностранного гражданина, на основании которого выдается виза, подорожало до 960 рублей,
  • Пошлина за получение вида на жительство вырастет с 5 до 6 тысяч,
  • Плата за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ составит 420 рублей, а за выдачу иностранному гражданину разрешения на временное проживание — 1920 рублей.