Россиянам напомнили о подорожании пошлины за оформление загранпаспорта

С 1 июля пошлина за оформление загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей. Пошлина за для ребенка составит 3 тысячи.

Россиянам напомнили о подорожании пошлины за оформление загранпаспорта. Об этом сообщает «Газета.ру».

С 1 июля пошлина за оформление загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей. Пошлина за для ребенка составит 3 тысячи.

Вместе с паспортами подорожало также оформление ряда документов для иностранных граждан: