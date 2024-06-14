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Минобороны отчиталось о потерях ВСУ за неделю
Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 12795 человек.

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ за неделю. Информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 12795 человек.

Группировка «Север» продолжала продвижение в глубину обороны противника. Группировка «Запад» освободила Артемовку и Тимковку, а группировка «Восток» — Старомайорское. Группировки «Юг» и «Центр» улучшили свое положение.

Средства ПВО за прошедшие семь дней сбили украинский МиГ-29 и два вертолета Ми-8. На аэродромах базирования уничтожены Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины. В плен за неделю сдались 46 украинских военных.