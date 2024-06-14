Мармакс: новостройки России привлекают IT-специалистов, медиков и блогеров

В девелоперской компании «Мармакс» провели исследование и выяснили, что покупателями новостроек бизнес-класса чаще всего становятся молодые IT-специалисты с высоким уровнем дохода. Доля таких клиентов в общем количестве сделок составляет 20%, а также медики и блогеры — 10%.

«Дополнительной мотивацией для таких специалистов становятся программы, позволяющие приобрести недвижимость на привлекательных условиях — например, ипотека для IT-специалистов или семейная ипотека. Более того, в прошлом году, в Рязани для специалистов бюджетной сферы была запущена единая ипотека от ДОМ. РФ, в рамках которой ставка по региональной льготной программе была снижена на два процента. В случае, если бы программа функционировала полный год, количество сделок с такими специалистами могло бы увеличиться еще на 10%", — комментирует генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.

Эксперты отмечают, что в ТОП самых популярных предпочтений таких покупателей входят локация с хорошим инфраструктурным окружением, удобная транспортная доступность, привлекательная архитектурная концепция, функциональные и современные планировочные решения, продуманная внутренняя инфраструктура, наличие уютных общественные пространств, а также хорошая репутация управляющей компании.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.