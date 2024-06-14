Малков заявил, что в Рязани появится Дом знаний

Об этом он рассказал на заседании наблюдательного совета Рязанского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

Малков заявил, что в Рязани появится Дом знаний. Об этом он рассказал на заседании наблюдательного совета Рязанского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

На заседании обсуждались результаты работы филиала Российского общества «Знание» в Рязанской области, ход реализации просветительского проекта регионального отделения общества «Знание» «Рязанский край — моя Россия!», вопросы взаимодействия при проведении просветительских мероприятий. Речь также шла о создании в Рязанской области местных отделений общества «Знание», расширении просветительской деятельности в регионе, в том числе в трудовых коллективах, учреждениях сферы образования, культуры.

Губернатор отметил, что правительство активно поддерживает важную просветительскую деятельность общества «Знание», его регионального отделения.

«Готовы к самому тесному сотрудничеству. Уверен, что на территории региона появятся новые интересные инициативы, будем их поддерживать и внедрять. Общество «Знание» поднимает важнейшие темы, они синхронизированы с национальными целями, которые обозначил наш президент. Стараемся максимально активно включаться во все программы и делать как можно больше ярких, интересных мероприятий в разных направлениях», — заявил Малков.

По словам губернатора, все муниципалитеты заключили соглашения с Обществом «Знание». Из задача — создать местные отделения «Знания», это позволит выстраивать системную работу на всей территории области. Павел Малков также отметил успешную реализацию в регионе проекта «Рязанский край — моя Россия», в котором задействованы вузы, колледжи, школы, учреждения культуры, а также большой интерес к федеральному конкурсу «Знание. Лектор», который поможет сформировать команду юных просветителей.

Замгендиректора Российского общества «Знание» Георгий Будный вручил на заседании благодарности общества наиболее отличившимся лекторам Рязанского региона.

«Работа ведется большая. Региональные отделения очень активно включились в работу общества «Знание». Нет ни одного федерального проекта, в котором бы не участвовала Рязанская область, в регионе все они достойно реализуются при участии большого количества заинтересованных граждан. Видим перспективу и готовы реагировать на все пожелания региона», — сказал Будный.

Он подчеркнул, что регион одним из первых получил федеральное софинансирование на реализацию просветительского проекта «Рязанский край — моя Россия!» и выразил уверенность, что такие направления будут развиваться дальше. Свыше 30 тысяч жителей разных возрастов приняли участие в мероприятиях общества «Знание» с момента создания регионального отделения. За последний год к лекторскому сообществу присоединилось более 300 рязанцев. В числе главных задач на ближайшую перспективу — с учетом запросов общества продолжать распространять полезные знания, расширять молодежную аудиторию. Разработаны также проекты для работы с педагогическим сообществом, государственными гражданскими служащими, представителями правоохранительных органов, военнослужащими.

В рамках Наблюдательного совета решили задействовать в реализации просветительского проекта «Рязанский край — моя Россия!» муниципальные площадки, организовать выступления лекторов по выбранным темам, проработать состав местных отделений общества «Знание», усилить просветительские мероприятия в трудовых коллективах, привлечь к их организации общественных деятелей региона в области науки, культуры, спорта.

Губернатор поручил также активизировать работу по вопросу создания Дома знаний на базе нового креативного молодежного пространства, которое создается сейчас в Рязани.