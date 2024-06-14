Депутаты предложили запретить эвакуировать автомобили со знаком «Инвалид»

Законопроект внесут в Госдуму.

Депутаты предложили запретить эвакуировать автомобили со знаком «Инвалид». Об этом в пятницу, 14 июня, написали РИА Новости.

Законопроект внесут в Госдуму. Его авторы хотят перемешать автомобиль туда, где он не будет создавать препятствий.

«Проект федерального закона „О внесении изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“ подготовлен в целях защиты инвалидов и предусматривает запрет на задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак „Инвалид“, что также, по мнению авторов, позволит пресекать недобросовестные действия представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений. В отношении такого транспортного средства может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где оно не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняется в документе, информировать владельцев о том, что автомобиль перемещен, можно через портал «Госуслуги» или смс-сообщением на «привязанный» к нему номер мобильного телефона.