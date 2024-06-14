Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
19°
Сбт, 15
23°
Вск, 16
25°
ЦБ USD 88.21 -0.81 14/06
ЦБ EUR 94.83 -0.91 14/06
Нал. USD 80.00 / 150.00 14/06 11:56
Нал. EUR 85.00 / 155.00 14/06 11:56
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
2 часа назад
230
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
5 150
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
6 143
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
5 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области Арапов стал гендиректором издания LIFE
Ранее он возглавлял томский департамент информационной политики. До этого более 13 лет работал на телевидении специальным корреспондентом в холдинге ВГТРК, автором и ведущим программы «Профессия — репортер» на НТВ.

Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области Арапов стал гендиректором издания LIFE. Об этом сообщается на сайте издания.

Бывший пресс-секретарь бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова Денис Арапов назначен на должность генерального директора издания LIFE.

Ранее он возглавлял департамент информационной политики Томской области. До этого более 13 лет работал на телевидении специальным корреспондентом в холдинге ВГТРК, автором и ведущим программы «Профессия — репортер» на НТВ.