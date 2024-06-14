Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области Арапов стал гендиректором издания LIFE

Ранее он возглавлял томский департамент информационной политики. До этого более 13 лет работал на телевидении специальным корреспондентом в холдинге ВГТРК, автором и ведущим программы «Профессия — репортер» на НТВ.