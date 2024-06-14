Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области Арапов стал гендиректором издания LIFE
Ранее он возглавлял томский департамент информационной политики. До этого более 13 лет работал на телевидении специальным корреспондентом в холдинге ВГТРК, автором и ведущим программы «Профессия — репортер» на НТВ.
Бывший пресс-секретарь губернатора Рязанской области Арапов стал гендиректором издания LIFE. Об этом сообщается на сайте издания.
Бывший пресс-секретарь бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова Денис Арапов назначен на должность генерального директора издания LIFE.
Ранее он возглавлял департамент информационной политики Томской области. До этого более 13 лет работал на телевидении специальным корреспондентом в холдинге ВГТРК, автором и ведущим программы «Профессия — репортер» на НТВ.