«Зелёный сад» организовал для рязанцев праздник в честь Дня России

«Зелёный сад» организовал для рязанцев праздник в честь Дня России. Мероприятие состоялось в среду, 12 июня в Центральном парке культуре и отдыха.

Для рязанцев и гостей города работали 7 интерактивных площадок. На празднике можно было ознакомиться с продукцией, которую выпускают учреждения уголовно-исправительной системы нашего региона. Увидеть современное оружие и бронетехнику, снаряжение русского воина XIV века и служащего внутренних войск НКВД, а также детские игрушки и кухонную утварь прошлых веков.

На территории Зелёного театр прошла программа «Мы — Россия». Она началась с торжественного поднятия флага и исполнения гимна. Затем состоялись вручение паспортов рязанцам, достигшим 14 лет, и праздничный концерт.

В мероприятии приняли участие представители различных рязанских министерств и ведомств, общественных объединений, трудовых коллективов. Зампред Правительства Рязанской области Анна Рослякова подчеркнула, что День России — главный государственный праздник, который отзывается в душе каждого человека.

Одним из самых зрелищный моментов стало выступление кинологов УФСИН России по Рязанской области со служебными собаками. Три пса продемонстрировали элементы из специального курса дрессировки. Например, умение найти нужную вещь или определить по запаху человека.

Юным гостям праздника понравились творческие конкурсы с призами от «Зелёного сада». Также большой популярностью пользовалась тележка с бесплатным мороженым для детей, которая была предоставлена строительной компанией-спонсором. Вместе с «Зелёным садом» организаторами праздника стали УФСИН России по Рязанской области и Дирекция культурно-массовых мероприятий «Арт-центр» (ЦПКиО).

Фото предоставлены УФСИН России по Рязанской области