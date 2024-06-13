Врачи рязанской ОКБ спасли мужчину от ампутации ног

Отмечается, что у 80-летнего местного жителя обнаружили критическую ишемию нижних конечностей с трофическими изменениями на стопах.

Врачи рязанской ОКБ спасли мужчину от ампутации ног. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что у 80-летнего местного жителя обнаружили критическую ишемию нижних конечностей с трофическими изменениями на стопах.

Обследование установило, что аорта в брюшном отделе, которая питает ноги, закрыта бляшками и тромбами.

По данным врачей, операция по замене аорты на протез прошла успешно, но была непростой.