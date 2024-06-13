Врач-стоматолог из Рязани стал вторым на Всероссийском чемпионате профмастерства

Напомним, финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства прошел 11-12 июня на базе учебного центра «Прайм» сети клиник «Прайм-стоматология».

Врач-стоматолог сети клиник «Прайм-стоматология» Алексей Непыйвода завоевал второе место на Всероссийском чемпионате стоматологического мастерства.

«Под чутким руководством чемпиона стоматологического мастерства 2019 года и моей коллеги Марии Бессоновой я разбирал все тонкости реставраций и ежедневно оттачивал свое мастерство. Это и помогло мне добиться такого высокого результата. Чемпионат прошел на высшем уровне. Я счастлив получить признание от ведущих специалистов в области эстетической реставрации. Подобные мероприятия заставляют выйти из зоны комфорта и дают возможность набраться бесценного опыта. Спасибо корпоративному университету „Прайм“ за предоставленные возможности», — рассказал Алексей Непыйвода.

Первое место в конкурсе занял стоматолог из Воронежа Илья Толмачев («Персональная стоматология Ильи Толмачева»), третье — врач из Тулы Дарья Дульнева («Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова»).

Помимо этого, другой специалист сети клиник «Прайм-стоматология» Юлия Самородова стала лауреатом в номинации «Медицинское отбеливание зубов».

Напомним, финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства под эгидой Стоматологической Ассоциации России за звание Чемпиона России 2024 года в номинациях «Эстетическая реставрация зубов» и «Медицинское отбеливание зубов» прошел 11-12 июня на базе учебного центра «Прайм» сети клиник «Прайм-стоматология». Рязань впервые выбрали в качестве площадки проведения чемпионата.