В Захаровском районе произошло массовое ДТП

В результате аварии пострадали два человека.

В Захаровском районе произошло массовое ДТП. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

12 июня, примерно в 17:50 на 563-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, 19-летний местный житель, за рулем ВАЗ 21144, столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 55-летнего жителя города Михайлова, который впоследствии врезался в «Хавал», которым управлял 26-летний водитель.

В результате происшествия водитель ВАЗа и 66-летний пассажир «Шкоды» обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.