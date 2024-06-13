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В Татарстане легкомоторный самолет сел на днище

В Татарстане легкомоторный самолет сел на днище. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В четверг, 13 июня, легкомоторный самолет Diamond-42 совершил посадку на днище в аэропорту Бегишево в Татарстане.

По данным канала, из-за ошибки пилотирования борт сел на днище во время приземления на взлетно-посадочную полосу. Пострадавших нет. Воздушное судно получило повреждения.

Прокуратура проводит проверку по данному факту. На месте происшествия работают экстренные службы.