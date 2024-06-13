В Старожиловском районе из-за химической обработки полей погибли пчелы

Фермер утверждает, что сельхозпредприятие оповестило его об обработке за три дня до начала. Однако, по его словам, заявленный класс химикатов не соответствует действительности.

В Старожиловском районе из-за химической обработки полей погибли пчелы. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Как рассказали в сюжете, в домашней пасеке Юрия Храмцова за несколько дней количество пчел уменьшилось в три раза. Однако оставшиеся насекомые болеют.

«Вот они ползают, одну поймал, вторую. Они не летают, они ползают», — сетует пчеловод.

В сюжете рассказали, что пчелы находятся в таком состоянии из-за обработки совхоза в Старожиловском районе, который находится неподалеку от пасек. Пчелы долетают до опрысканных химикатами полей и возвращаются отравленными.

Фермер утверждает, что сельхозпредприятие оповестило его об обработке за три дня до начала. Однако, по его словам, заявленный класс химикатов не соответствует действительности.

Главный агроном Старожиловского совхоза Андрей Полевов заявил «Оке», что обработка проводится по требованиям.

«Класс опасности — в основном второй, иногда первый. Мы осведомляем через интернет, на электронную почту идет письма главам. Главы уже сообщают непосредственно. Самым заядлым пчеловодам я звоню лично, что сегодня едем, своих питомцев закрывайте, но никто это дело не делает», — сказал главный агроном Старожиловского совхоза.

Фермер утверждает, что изолировать пчел можно только на ночь, когда температура воздуха в ульях комфортна. Оставлять днем там насекомых, по его словам, недопустимо.

Ранее в Шацком районе массово погибли урожай и пчелы.

Фото: скриншот из сюжета ГТРК «Ока»