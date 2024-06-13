В Сараевском районе остановили лишенного «прав» водителя на «Ладе»

Мировой судья признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

В Сараевском районе остановили лишенного «прав» водителя на «Ладе». Об этом пишет ИД «Пресса».

В селе Борец сотрудники ГАИ остановили мужчину. При проверке документов установили, что ранее его лишили водительского удостоверения за пьяную езду.

Мировой судья признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.