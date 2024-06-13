В Санкт-Петербурге сожитель избил беременную женщину

В Санкт-Петербурге сожитель избил беременную женщину. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на сообщил источник.

Пострадавшую с угрозой выкидыша доставили в больницу. Медики диагностировали у 34-летней пациентки закрытую травму живота. Состояние женщины, которая находится на 13-14 неделе беременности, оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время она находится в приемном отделении, ей оказывается необходимая медицинская помощь.