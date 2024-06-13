В рязанских банках отсутствует ажиотаж из-за отмены торгов на Мосбирже

В обменнике не было рязанцев, которые хотели бы купить или продать валюту.

В рязанских банках отсутствует ажиотаж из-за прекращения торгов долларами и евро на Мосбирже. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо в четверг, 13 июня.

В рязанском отделении банка на улице Ленина купить доллар можно за 95 рублей, продать за 86,5 рублей. Евро стоит 104,8 рубля, продать можно за 95,3 рублей.

В обменнике не было рязанцев, которые хотели бы купить или продать валюту.

Менеджер отделения отметила, что ажиотажа не наблюдала. По ее словам, количество людей, желавших обменять доллары или евро, не превышало обычное.

«С физлицами работаем, как обычно. Ажиотажа я не наблюдала ни сегодня, ни вчера, может, на пару человек побольше было», — рассказала менеджер.

Напомним, 12 июня стало известно, что Мосбиржа прекратит торги долларом и евро из-за попадания в санкционный список США.

Позднее экс-министр экономики России сообщил, что отмена торгов на Мосбирже может привести к потере сбережений россиян.