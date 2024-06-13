В Рязани отремонтируют фасад библиотеки за 7,7 миллионов рублей

Согласно документам, работы закончат в течение 50 дней с момента заключения контракта.

Рязанскую библиотеку на улице Грибоедова отремонтируют за семь миллионов 716 тысяч 590 рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

В тендере указано, что у здания поменяют отделку на крыше из листовой стали, стены облицуют керамическими плитами.

Также подрядчик установит вентилируемые фасады, облицует ворота, оконные проемы, положит новые керамогранитные полы.

Кроме того, на фасаде библиотеки появятся восемь новых светильников. Отдельным пунктом в контракте указано, что перед выполнением работ подрядчик обязан согласовывать оттенки стройматериалов.

Согласно документам, работы закончат в течение 50 дней с момента заключения контракта.