В Рязани на улице Ленина произошло ДТП с участием маршрутного автобуса

Отмечается, что на месте аварии собирается пробка.

В Рязани на улице Ленина произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Пост об этом в четверг, 13 июня, опубликовал Telegram-канал « Подслушано в Рязани ».

"У Цирка авария с участием 75 маршрутки. Собирается большая пробка. Вероятно, авария случилась из-за неработающего светофора", — написал пользователь.

О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.