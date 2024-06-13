В Рязани на платных парковках установят дорожные знаки за три миллиона
Работы выполнят по 30 августа 2024 года.
В Рязани на работы по изготовлению и монтажу дорожных знаков на платных парковках выделили три миллиона 88 тысяч 44 рубля. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно документации, работы проведут на платных парковках по адресам:
- площадь Ленина;
- улица Кудрявцева;
- улица Чапаева;
- улица Введенская;
- улица Яхонтова;
- улица Радищева.
Подрядчик уберет старое асфальтобетонное покрытие, подготовит фундамент под стойки, изготовит и установит дорожные знаки, огрунтует и покрасит металлические поверхности.
Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта администрации.
Работы выполнят по 30 августа 2024 года.
Напомним, в Рязани с 22 мая возобновили работу платные парковки.
Позже стало известно, что нарушения на платных парковках будут находить с помощью видеофиксации.