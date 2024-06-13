В России хотят запретить работать татуировщикам без медобразования

Отмечается, что в настоящее время мастеру нужна только санитарная книжка. Лицензии на медицинские услуги достаточно иметь только салону. Мастера работают без специальных разрешений и чаще всего просто арендуют места.

В России хотят запретить работать татуировщикам без медобразования. Об этом пишет Mash со ссылкой на копию обращения.

Инициативу разработали после смерти петербурженки, которая сделала татуировку на дому и получила передозировку обезболивающим.

Отмечается, что в настоящее время мастеру нужна только санитарная книжка. Лицензии на медицинские услуги достаточно иметь только салону. Мастера работают без специальных разрешений и чаще всего просто арендуют места.