В Роспотребнадзоре оценили вероятность вспышки лихорадки денге в России

Ее переносчиками являются комары.

В Роспотребнадзоре оценили вероятность вспышки лихорадки денге в России. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам специалистов, вспышка лихорадки в России исключена, так как ее переносчиками являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории РФ.

Интенсивный рост случаев заражения сейчас отметили в европейских странах, Юго-Восточной Азии, а также государствах Панамериканского региона.

Причиной называют изменения климата, которые спровоцировали увеличение численности насекомых, переносящих инфекцию.