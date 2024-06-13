В Роспотребнадзоре оценили вероятность вспышки лихорадки денге в России
Ее переносчиками являются комары.
В Роспотребнадзоре оценили вероятность вспышки лихорадки денге в России. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам специалистов, вспышка лихорадки в России исключена, так как ее переносчиками являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории РФ.
Интенсивный рост случаев заражения сейчас отметили в европейских странах, Юго-Восточной Азии, а также государствах Панамериканского региона.
Причиной называют изменения климата, которые спровоцировали увеличение численности насекомых, переносящих инфекцию.