В ночь на 14 июня из-за работ на водопроводе на улице Зубковой отключат холодную воду

Напомним, из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе на улице Зубковой ограничили движение транспорта.

В ночь на 14 июня из-за работ на водопроводе на улице Зубковой отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

С 20:00 13 июня до 05:00 14 июня холодной воды не будет по адресам:

улица Зубковой, дома №№ 17, 17 корпус 3, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4, 18 корпус 5, 18 корпус 6, 19,17-а (магазин МИР КОЛЕСА), 17-б (магазин керамической плитки), 19-б (магазин ВОСТОК_СЕРВИС), 18 к3 стр 1 (ООО торговая фирмаГУРМАНИКА), 18-ж (ЦТП№ 16).

Напомним, из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе на улице Зубковой ограничили движение транспорта.