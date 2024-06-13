В МЖД объяснили отсутствие платформы на станции «Лагерный»

На участке Рыбное — Рязань-1 планируют провести капитальный ремонт более 16 километров пути.

В пресс-службе МЖД объяснили РЗН. инфо отсутствие платформы на станции «Лагерный».

На участке Рыбное — Рязань-1 планируют провести капитальный ремонт более 16 километров пути.

Для проведения работ демонтировали несколько секций пассажирской платформы на пути № 2 остановочного пункта «Лагерный».

Как уточнили в пресс-службе, высадка и посадка пассажиров электропоездов, следующих из Рязани в Москву, проходит из первых двух вагонов. Их предупреждают об этом заранее по радиосвязи.

Восстановят платформу после ремонтных работ, о чем сообщат дополнительно.

«Московская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров с пониманием отнестись к работам», — заключили в пресс-службе.

Напомним, рязанцы возмутились отсутствием платформы на станции «Лагерный».