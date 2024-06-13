В Красноярске семилетний мальчик погиб в частной стоматологии

В Красноярске семилетний мальчик погиб во время лечения кариеса в частной стоматологии. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил Telegram-канал «Топор 18+".

У ребенка взяли необходимые анализы, которые не выявили противопоказаний к наркозу.

После введения препарата пациенту внезапно стало плохо. Сначала реанимацию проводил штатный врач, потом на место вызвали «скорую». Мальчика так и не удалось вернуть в сознание, он скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.