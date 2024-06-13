В Госдуму внесли проект о выплатах братьям и сестрам погибших на СВО

По мнению депутата, инициатива поможет родственникам погибших военных, которые выросли в детском доме.

В Госдуму внесли проект о выплатах братьям и сестрам погибших на СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Автором проекта стал депутат Федот Тумусов. Законопроект предусматривает страховые выплаты для всех полнородных братьев и сестер погибшего военнослужащего.

По мнению депутата, инициатива поможет родственникам погибших военных, которые выросли в детском доме.

«На практике встречается много случаев, когда погибший военнослужащий является сиротой и воспитывался в детском доме, у него есть родные братья и сестры, но они не могут претендовать на страховые выплаты в случае его гибели», — отметил Тумусов.