В Госдуму внесли проект о безопасности граждан в использовании мобильной связи

Согласно инициативе, абонентов связи будут оповещать обо всех зарегистрированных на них номерах.

В Госдуму внесли проект о безопасности граждан в использовании мобильной связи. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно инициативе, абонентов связи будут оповещать обо всех зарегистрированных на них номерах.

В случае его принятия, на «Госуслугах» появится раздел «Мои SIM-карты», в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя.