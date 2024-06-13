В Госдуму внесли проект о безопасности граждан в использовании мобильной связи
Согласно инициативе, абонентов связи будут оповещать обо всех зарегистрированных на них номерах.
В Госдуму внесли проект о безопасности граждан в использовании мобильной связи. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно инициативе, абонентов связи будут оповещать обо всех зарегистрированных на них номерах.
В случае его принятия, на «Госуслугах» появится раздел «Мои SIM-карты», в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя.