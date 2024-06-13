Студенты РГРТУ стали победителями Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

В 2024 году состоялся VII сезон олимпиады, общее число участников всех конкурсных треков составило около 850 тысяч.

Студенты РГРТУ стали победителями Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В 2024 году РГРТУ в предметном треке престижной олимпиады представляли 4 студента факультета электроники.

В категории «бакалавриат» в медальном зачете Кирилл Глазунов получил «золото», «бронза» у Ильи Молодцова, а Владислав Жижин отмечен дипломом победителя. Среди магистрантов дипломом призера отмечен Андрей Евстропов.

«Я — профессионал» — крупнейшая всероссийская студенческая олимпиада, организаторами которой являются Минобрнауки России, Президентская платформа «Россия — страна возможностей» компания «Яндекс» и Российский союз промышленников и предпринимателей. В 2024 году состоялся VII сезон олимпиады, общее число участников всех конкурсных треков составило около 850 тысяч.