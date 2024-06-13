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Рязанские предприниматели представили регион на международной выставке в Турции

12-14 июня в Стамбуле (Турция) проходит 19-я Международная выставка косметики и красоты «Beauty Eurasia 2024».

Это важное событие в сфере индустрии красоты и косметических средств Евразийского региона. На нем представлены павильоны более 450 экспонентов из 44 стран мира. Посетители увидели широкий ассортимент лечебной, натуральной и декоративной косметики, косметических аксессуаров, парфюмерии, средств и принадлежностей для ухода за волосами и ногтями, предметов личной гигиены, продуктов и принадлежностей для парикмахерских, оздоровительных и spa-центров, салонов красоты и многое другое.

Рязанскую область на коллективном стенде представляют компании «Инфарм», «Емельянъ Савостинъ», «Медителл», ИП Нестеренко Артем Данилович и «Мода СНЕ». Участие предпринимателей стало возможным благодаря поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса.

ИП Нестеренко Артем Данилович и «Мода СНЕ» привезли на выставку уходовую и профессиональную косметику собственного производства, а «Емельянъ Савостинъ» и «Медителл» ― уникальные гигиенические изделия, которые применяются, в том числе, при проведении медицинских процедур. Компания «Инфарм» представит посетителям высококачественные медицинские изделия на основе высокоочищенной гиалуроновой кислоты.

Напомним, Рязанский центр экспорта осуществляет свою деятельность в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и оказывает предпринимателям помощь на всех этапах экспортного цикла: от поиска зарубежных партнеров до заключения конкретных соглашений и сделок.