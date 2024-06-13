Рязанские полицейские раскрыли кражу из магазина в Сасове

Похитителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Рязанские полицейские раскрыли кражу из магазина в Сасове. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась работница местного магазина и рассказала, что с витрины пропал пневматический пистолет, а из сейфа в подсобном помещении — 15 тысяч рублей. Полицейские расспросили работника и узнали, что в подсобное помещение можно пройти из торгового зала и сейф в тот день по недосмотру был открыт.

Полицейские установили, что 32-летний местный житель хвастал знакомым бесшумным пистолетом.

Ранее этого мужчину осудили за кражу, мошенничество, грабеж, содержание наркопритона и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В наказание за совершенные преступления он несколько лет провел в местах лишения свободы.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. У него изъяли похищенный пневматический пистолет.

По предварительной информации, рецидивист пристрастился к употреблению синтетических наркотиков. Для получения денег на покупку запрещенных препаратов мужчина решил обокрасть какой-нибудь магазин. Злоумышленник специально заходил в торговые точки и высматривал оплошности продавцов или посетителей, которые дали бы ему возможность похитить товар, смартфон или кошелек. В одном из магазинов рецидивист заметил вход в подсобное помещение и, дождавшись, когда продавец отвлечется на покупателя, проник в служебную комнату. Там он увидел открытый сейф и забрал из него деньги. Проходя обратно через торговый зал, мужчина незаметно забрал с витрины пневматический пистолет.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.