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Рязанская область обсудит поставки местной продукции в Турцию
В бизнес-миссии принимают участие 7 экспортно ориентированных рязанских компний.

12 июня в Турции стартовала бизнес-миссия Рязанской области, организованная региональным Агентством развития бизнеса. В мероприятии принимают участие семь экспортно ориентированных рязанских компаний, представляющих строительную отрасль, приборостроение, пищевую промышленность, АПК, IT и производство товаров народного потребления.

Компании-участники бизнес-миссии могут найти потенциальных покупателей и дистрибьюторов для сбыта своей продукции и выйти на рынок Турции. В рамках бизнес-миссии проходят встречи с потенциальными бизнес-партнерами и представителями местных муниципалитетов, B2B переговоры, где обсуждаются пути дальнейшего взаимодействия.

Рязанская официальная делегация во главе с заместителем председателя правительства Рязанской области Юлией Шваковой встретилась с представителями Российско-Турецкого торгового дома «РОСТ» и Совета по внешнеэкономическим связям Турции. 13 июня запланирована встреча с Генеральным консулом России в Стамбуле Андреем Буравовым. На ней обсудят активизацию поставок продукции рязанских предприятий, решение проблем с взаиморасчетами и вопросы прохождения сертификации, а также участие турецких предпринимателей в Деловом форуме «Дни международного бизнеса».

«Турция традиционно входит в первую десятку стран-контрагентов области по товарообороту, региональные компании проявляют стабильный интерес к рынку республики. Кроме того, эта дружественная России страна в нынешних условиях является одним из крупнейших хабов для поставок товаров российского производства в страны Персидского залива и Африки», — отметила на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Напомним, в 2023 году в рамках бизнес-миссий делегация Рязанской области посетила 6 стран. В 2024 году также намечено 6 визитов представителей регионального бизнеса в иностранные государства. Организатором бизнес-миссий выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса, ведущий деятельность в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».