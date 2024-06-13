Рязанке дали шесть лет колонии за кражу денег с чужой банковской карты
По данным следствия, в июле 2023 года 27-летняя рязанка нашла на улице банковскую карту и оплатила ей покупки в различных магазинах на сумму около 7 тысяч рублей.
Рязанке дали шесть лет колонии за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в июле 2023 года 27-летняя рязанка нашла на улице банковскую карту и оплатила ей покупки в различных магазинах на сумму около 7 тысяч рублей.
Отмечается, что несмотря на то, что женщина признала вину и возместила причиненный ущерб, суд назначил ей наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.