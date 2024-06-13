РГРТУ вошел в ТОП-лидеров отрасли беспилотной авиационной системы

Также вуз занял 8 место в топ-20 университетов в направлении «Компоненты БАС».

Платформа Национальной технологической инициативы представила свежий дайджест «Проекты отрасли БАС на Радаре НТИ», сформированный по итогам реализации вузовских акселерационных программ в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Рязанский радиотехнический университет вошел в ТОП-лидеров отрасли по направлению «Компоненты БАС», также вуз занял 8 место в топ-20 университетов, представив семь проектов в соответствующем направлении.

«Расширение участия РГРТУ в национальном проекте БАС — одно из приоритетных направлений в нашей будущей стратегии. На фоне успехов региона в сфере „беспилотия“, связанных с деятельностью ИНТЦ „Аэрокосмическая инновационная долина“ и созданием одного из первых в России научно-производственных центров БАС „Протос“, Рязанский радиотехнический университет должен эффективно решать задачи кадрового обеспечения новой отрасли и расширять спектр проводимых научных исследований и инженерных изысканий в данной предметной области. Результаты участия РГРТУ в проекте „Платформа университетского технологического предпринимательства“, показывают, что у вуза есть значительный потенциал, который должен быть реализован как можно скорее», — отметил исполняющий обязанности ректора РГРТУ Сергей Банников.

Новый выпуск Дайджеста — важнейшего исследования отечественного беспилотия — презентуют на предстоящем проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг». Получателями дайджеста являются, в частности, федеральные и региональные органы власти, институты развития и венчурные фонды.