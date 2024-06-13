Путин расширил указ о мерах по обеспечению информационной безопасности РФ

Согласно указу, госорганам, стратегическим и системообразующим организациям будет запрещено использовать ИБ-сервисы и услуги из недружественных государств.

Путин расширил указ о мерах по обеспечению информационной безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу, госорганам, стратегическим и системообразующим организациям будет запрещено использовать ИБ-сервисы и услуги из недружественных государств.

Приказ вступит в силу с 1 января 2025 года.