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Прокуратура начала проверку «рейдерского захвата» завода «Рязцветмет»

Прокуратура начала проверку «рейдерского захвата» завода «Рязцветмет». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по результатам надзорных мероприятий дадут оценку полноте и своевременности принятых органами внутренних дел мер, направленных на пресечение противоправных действий указанных лиц.

Напомним, ранее появилась информация о задержании координатора «рейдерского захвата» завода «Рязцветмет».

Напомним, ранее председатель облдумы обратился в прокуратуру и попросил донести до руководства, что депутаты озабочены ситуацией на предприятии.