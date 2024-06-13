Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры

13 июня участники образовательной сессии для кадровых служб рязанских инвестпредприятий изучили способы усиления HR-бренда. Ее организовала региональная Корпорация развития. В первом тренинге от эксперта по стратегическому менеджменту Екатерины Гераскиной работали команды, в состав которых вошли сотрудники компаний «КОРМЭЛЛ — Развитие», «Серверные технологии», «СтальСтройТехнологии», НПП «Александр», «Тепловодохран» и «Эра».

Они выявили возможности и сложности формирования корпоративной стратегии и подбора персонала, после чего приступили к проработке наиболее эффективных инструментов применения «сильных позиций» и устранения «слабых».

"Наша задача сегодня — организовать обмен практическим опытом кадровой работы участников сессии, найти самые «простые, быстрые, дешевые» способы облегчить ее, в том числе с помощью Корпорации развития. Среди поступивших предложений есть и достаточно очевидные, и довольно интересные идеи, например, по взращиванию кадров. Чувствуется активный настрой на HR-брендинг", — отметила Екатерина Гераскина.

Второй тренинг Корпорация развития проведет для представителей инвесторов, которые также стремятся повысить кадровую привлекательность. Суммарно обучение смогут пройти более десяти предприятий Рязанской области — партнеров проекта «Кадры для инвесторов».

«Кадры для инвесторов» — проект, который стартовал летом 2022 года, под кураторством региональной Корпорации развития. Его главные цели — обеспечить компанию, реализующую инвестпроект на территории области, профильными кадрами, и гарантировать перспективным студентам возможность трудоустройства по специальности на этапе учебы. В проектных мероприятиях задействованы все колледжи и техникумы, ведущие вузы Рязанской области, а также партнеры Корпорации — Центр занятости населения и Центр опережающей профподготовки, 17 региональных инвесткомпаний.

Партнеры «Кадров для инвесторов» получают всестороннюю поддержку в создании «целевых» программ обучения, проведении презентаций и тематических ярмарок вакансий, ознакомительных экскурсий и профтуров на инвестпредприятия, мастер-классов, образовательных интенсивов и практикумов.

С начала проекта более 120 рязанских студентов прошли учебную и производственную практику, порядка 1500 старшеклассников и студентов посетили площадки инвесторов. Около 150 из получили трудоустройство на летний период. В общей сложности по итогам проектной работы закрыто 60 вакансий.